Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jährige aus Barsinghausen vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover

Die Polizei sucht mit einem Foto seit Sonntagabend, 21.08.2022, nach einer 14-jährigen Fatima S. aus Barsinghausen. Die Jugendliche wurde letztmalig in Wohneinrichtung gesehen. Die Polizei kann eine Eigengefährdung aufgrund einer Erkrankung nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Barsinghausen meldete das Kinder- und Jugendheim an der Straße Am Waldhof die 14-Jährige gegen Mitternacht am Sonntag als vermisst. Letztmalig wurde sie am selben Abend gegen 22:00 Uhr in der Wohneinrichtung gesehen. Die Polizei hat umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet. Diese führten jedoch nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Polizei kann eine Eigengefährdung für die Jugendliche nicht ausschließen, weil sie dringend Medikamente benötigt.

Fatima S. ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Sie hat dunkle schulterlange Haare, welche zu einem Zopf gebunden sein könnten. Mutmaßlich ist sie mit einer dunklen Jogginghose mit weißen Strichen an den Seiten sowie einem großen dunklen T-Shirt bekleidet.

Hinweise zur Vermissten nimmt das Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Rufnummer 05105-5230 entgegen. /ak, nash

