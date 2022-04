POL-H: Nachtrag Öffentlichkeitsfahndung: Klara-Jantje P. noch immer vermisst - Polizei bittet nochmals dringend um Mithilfe!

Nürnberg (ots) - Eine Analyse der Angebotsmieten von Stell- und Garagenplätzen in 14 deutschen Großstädten zeigt: - Teures Parken: In Stuttgart kosten Dauerparkplätze bis zu 194 Euro Miete pro Monat - Auch in Köln (maximal 175 Euro) und Hamburg (163 Euro) sind Stellplätze in guter Lage ein kostspieliges Vergnügen - Am günstigsten sind Dauerparkplätze im ...

mehr