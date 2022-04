POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Zehnjähriger aus Mittelfeld vermisst - Wer hat Jannai Chris K. gesehen?

Hannover (ots) - Zum Fastenmonat Ramadan, der in diesem Jahr am 2. April beginnt und am Abend des 1. Mai endet, und dem sich anschließenden Fest des Fastenbrechens, hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Annette Kurschus, in einem Brief an die muslimischen Mitbürgerinnen und ...

mehr