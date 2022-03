Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 88-Jähriger aus Kleefeld vermisst - Wer kann helfen?

Hannover

Die Polizei sucht seit Freitag, 04.03.2022, nach dem 88-jährigen Heinrich M. aus Kleefeld. Der Mann war nach einem Treffen mit seinem Betreuer in der Innenstadt von Hannover nicht nach Hause zurückgekehrt. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Kleefeld hatte sich der 88-Jährige am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 18:00 Uhr mit seinem Betreuer in der hannoverschen Innenstadt getroffen. Bei der Verabschiedung in der Schillerstraße waren die Männer so verblieben, dass Heinrich M. selbstständig nach Hause gehen sollte. Da er jedoch nicht dort angekommen war, meldete sein 48-jähriger Betreuer den Senior am 04.03.2022 bei der Polizei als vermisst. Der 88-Jährige wirkte in letzter Zeit mitunter sehr desorientiert, deshalb kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Heinrich M. ist etwa 1,55 Meter groß, leicht untersetzt und hat kurzes, graues Haar. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Mütze und einer dunkelblauen Daunenjacke der Marke "Scotch & Soda". Weiterhin trägt er eine schwarze Hose und schwarze Lederschuhe.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Rufnummer 0511 109-3217 entgegen. /desch, nash

