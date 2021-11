Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Karin G. (68) gesehen?

Hannover (ots)

Seit Donnerstag, 18.11.2021, sucht das Polizeikommissariat (PK) Hannover-Misburg nach der 68 Jahre alten Karin G. aus Misburg-Nord. Die demente Seniorin war am Vormittag zuletzt in der Kirchröder Straße (Kleefeld) gesehen worden.

Gegen 13:15 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter ihres Wohnheims bei der Polizei, nachdem Karin G. nach einem Arztbesuch abgängig war. Aufgrund ihrer Erkrankung sei sie desorientiert und bedürfe einer Betreuung.

Neben der Suche mit mehreren Streifenwagen nach der Vermissten in ihrem vorherigen Wohnumfeld in Langenhagen sowie in der Nähe der Arztpraxis in Kleefeld kam auch ein Personenspürhund - ein sog. "Mantrailer" - zum Einsatz. Dieser konnte ihre Spur bis zur nahegelegenen Eilenriede verfolgen. Keine der Maßnahmen führte bislang zum Antreffen der Seniorin. Im Laufe des Freitagvormittags ist der Einsatz eines Polizeihubschraubers vorgesehen, sobald die Witterung es zulässt.

Da eine Gefährdung für Karin G. nicht ausgeschlossen werden kann, fahndet die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach ihr und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Frau ist circa 1,59 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Sie trägt schulterlanges grau meliertes Haar. Bekleidet war Karin G. bei ihrem Verschwinden mit einer schwarzen hüftlangen Winterjacke, einem hellen Strickpullover, blauer Jeans und cremefarbenen Schuhen. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt von Karin G. machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Misburg unter der Telefonnummer 0511 109-3517 zu melden. /nzj, ms

