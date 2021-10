Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 86-Jährige aus Hagen vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Mithilfe eines Fotos fahndet das Polizeikommissariat Neustadt am Rübenberge seit Sonntagnachmittag, 10.10.2021, nach einer vermissten Seniorin. Die an Demenz erkrankte Frau ist seit mindestens 14:00 Uhr aus ihrem Wohnhaus in Hagen verschwunden. Die Fahndung, die aus der Luft und von einem Mantrailer unterstützt wurde, verlief bislang erfolglos.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats in Neustadt wurde Margarethe S. zuletzt am Sonntagmorgen gegen 09:30 Uhr in ihrem Wohnhaus an der Straße "Am Bahnhof" in Hagen gesehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr Lebensgefährte angekündigt, für einige Stunden das Haus zu verlassen, um Erledigungen zu machen. Bei seiner Rückkehr am Nachmittag gegen 14:00 Uhr war die Frau verschwunden. Nachdem der Mann die Seniorin auch auf dem Grundstück sowie in der näheren Umgebung nicht gefunden hatte, alarmierte er die Polizei.

Auch diese sucht bereits seit mehreren Stunden nach der Frau. Die Absuche des Wohnumfelds wurde bis in den späten Abend hinein durch einen Hubschrauber sowie einen angeforderten Mantrailer unterstützt. Dennoch blieb die Frau verschwunden. Da die 86-Jährige an Demenz erkrankt ist, ist eine Gefahr für Leib und Leben nicht auszuschließen.

Die Gesuchte ist etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ihre langen weißen Haare offen. Vermutlich war Margarethe S. mit einer roten Mütze, einer lilafarbenen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet, als sie das Haus verließ.

Zeugen, die Hinweise zu der Frau und/oder ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Neustadt am Rübenberge unter der Telefonnummer 05032 9559-115 zu melden. /ram

