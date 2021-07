Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 11-Jährige vermisst - Wer hat das Mädchen gesehen?

Hannover (ots)

Mithilfe der Veröffentlichung von einem Foto sucht das Polizeikommissariat Barsinghausen nach der vermissten Varvara A. Die 11-Jährige wurde zuletzt am gestrigen Donnerstag, 15.07.2021 in Barsinghausen gesehen. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler hat Varvara A. ihren bisherigen Lebensmittelpunkt in Seelze/Letter und war seit ein paar Tagen in einer Gemeinschaftseinrichtung in Barsinghausen wohnhaft. Die 11-Jährige verließ die Einrichtung Donnerstagfrüh gegen 06:50 Uhr, um mit der S-Bahn nach Letter zur Schule zu kommen. Die Strecke fuhr sie dabei zum ersten Mal. In der Schule ist sie jedoch nicht aufgetaucht.

Aufgrund ihres Alters ihres Verschwindens lässt sich eine Eigengefährdung nicht ausschließen. Nachdem erste polizeiliche Maßnahmen erfolglos verliefen und es keine Hinweise auf einen Aufenthaltsort gibt, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Varvara A. ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie dunkles Haar zu einem Zopf gebunden und war mit einem weißen bedruckten T-Shirt bekleidet. Außerdem hatte sie eine kleine, runde etui-förmige Luis Vuiton Tasche bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105 523-0 zu melden. /mr

