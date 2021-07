Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Denis S. aus Seelze gesehen?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat (PK) Seelze sucht seit dem 13.07.2021 nach dem 30 Jahre alten Denis S. aus Seelze und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Er war zuletzt am Montagmittag gesehen worden.

Am Abend des 13.07.2021 meldete die Großmutter des Vermissten der Polizei in Seelze, dass ihr Enkel weder auffindbar sei noch an sein Handy gehe. Er hatte gegen 14:00 Uhr die gemeinsame Wohnung im Ortskern von Seelze verlassen um einen Spaziergang zu machen, sei jedoch nicht zurückgekehrt.

Da eine von ihm ausgehende Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem 30-Jährigen ein. Dabei waren sowohl ein Hubschrauber als auch ein Personenspürhund im Einsatz. Die Maßnahmen führten bislang nicht zum Antreffen des Vermissten.

Denis S. ist ca. 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkle Haare und trägt möglicherweise eine Brille.

Das PK Seelze hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Antreffen von Denis S. führen und fahndet daher mit einem Foto nach ihm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05137 8270 zu melden. /ms, die

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell