Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: Radfahrer stürzt und verletzt sich - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Freitag, 11.06.2021, ist ein Radfahrer am Inge-Machts-Weg zu Boden gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Sturzgeschehens, um die Unfallursache zu beleuchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 71-Jährige am 11.06.2021 gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrrad den Inge-Machts-Weg von der Lodemannbrücke in Richtung Maschsee entlang. Auf Höhe der dortigen Freilichtbühne wurde er von einem 46-jährigen Radfahrer überholt. Wenige Sekunden später hörte der 46-Jährige einen Sturz und sah den 71-Jährigen am Boden liegen. Er wählte den Notruf und kümmerte sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um den Gestürzten. Von dort fuhren die Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus.

Der Zeuge berichtete, dass sowohl ihm als auch dem Verunfallten zuvor ein Motorrollerfahrer entgegengekommen sei. Dieser fuhr jedoch weiter. Ob er den Unfall mitbekam und etwas zur Ursache sagen kann, ist derzeit unklar. Auch sind weitere Details zum Rollerfahrer nicht bekannt.

Der Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienst Hannover sucht nun Zeugen, die das Sturzgeschehen beobachtet haben oder Angaben zum Rollerfahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

