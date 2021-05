Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 74-Jähriger aus Ronnenberg vermisst - Wer hat Klaus L. gesehen?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Ronnenberg sucht seit Samstag, 15.05.2021, nach einem 74 Jahre alten Mann. Zuletzt wurde Klaus L. gegen 15:00 Uhr in einem Seniorenheim an der Nenndorfer Straße in Ronnenberg-Empelde gesehen. Der Senior ist dement und auf Medikamente angewiesen.

Das Pflegepersonal des Seniorenheims meldete den abgängigen Senior noch am gleichen Tag gegen 16:20 Uhr als vermisst. Der 74-Jährige ist an Demenz erkrankt und auf Medikamente angewiesen. Daher ist von einer Gefahr für Leib und Leben auszugehen. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Ebenfalls im Einsatz war ein Personensuchhund. Mit der Veröffentlichung des Fotos des Vermissten erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vermisste ist 1,68 Meter groß und korpulent. Klaus L. hat eine Halbglatze und ansonsten graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein dunkelblaues Oberteil und schwarze Jeans.

Bedingt durch das Krankheitsbild neigt der Vermisste schubweise zu aggressivem Verhalten. Deshalb sollte ein Ansprechen des Vermissten unterlassen werden.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Klaus L. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeinotruf unter der Telefonnummer 110, oder beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109 517-0 zu melden

