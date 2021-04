Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jährige erneut vermisst - Wer hat Minever D. gesehen?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Döhren sucht mit einem Bild nach einer 14 Jahre alten Jugendlichen, die am 25.02.2021 erneut die elterliche Wohnung in Hannover-Mittelfeld in unbekannte Richtung verlassen hat. Die Polizei erhofft sich dadurch Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren verließ die 14-jährige Minever D. am 25.02.2021 gegen 18:15 Uhr die elterliche Wohnung an der Straße Bautzener Hof im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld in unbekannte Richtung. Am 07.03.2021 erstattete ihre Mutter bei der Polizei eine Vermisstenanzeige. In den darauffolgenden Wochen meldete sich die 14-Jährige hin und wieder telefonisch mit unterdrückter Nummer bei ihrer Mutter. Am 16.03.2021 brach der Kontakt komplett ab.

In der Vergangenheit tauchte die 14-Jährige immer wieder unter oder kam bei ihrem Freund in Ronnenberg unter. Auch liegen der Polizei Hinweise vor, dass die Jugendliche gelegentlich mit dem Zug in Richtung Hameln reiste und sich dort aufhielt.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei brachten bislang keinen Erfolg. Aus diesem Grund wird nun mit einem Foto öffentlich nach der vermissten Minever D. gesucht. Zeugen, die Minever D. gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Verbleib geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 zu melden. /nash, ram

