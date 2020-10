Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 19-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hannover (ots)

Seit Mittwoch, 14.10.2020, sucht das Polizeikommissariat Nordstadt nach einer 19 Jahre alten Jaqueline Bintu S. Die Polizei schließt eine Eigengefährdung aktuell nicht aus und bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließ die 19-Jährige am 13.10.2020 gegen 16:00 Uhr das Elternhaus in der Halkettstraße im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald in eine unbekannte Richtung und kehrte nicht mehr zurück. Laut Angaben der Angehörigen sei dieses Verhalten untypisch für die junge Frau.

Jaqueline Bintu S. ist circa 1,74 Meter groß und schlank. Sie trägt eine weiße Jacke mit einer Kapuze und einem Reißverschluss, eine dunkle Hose und weiße Adidas-Turnschuhe mit dunklen Streifen. Die junge Frau hat einen minzgrünen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash

