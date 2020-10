Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 78-Jährige aus Kleefeld vermisst

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover sucht seit Mittwoch, 14.10.2020, nach Renate K. und veröffentlicht dazu ihr Foto. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort der Seniorin.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Kleefeld wurde die 78 Jahre alte Renate K. am heutigen Vormittag gegen 11:45 Uhr letztmalig am GDA Wohnstift am Osterfelddamm gesehen. Sie leidet unter starker Demenz und ist orientierungslos. Sie ist jedoch gut zu Fuß unterwegs und nutzt gern öffentliche Verkehrsmittel, sodass sie auch größere Strecken zurücklegen kann.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden von Renate K. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto.

Renate K. ist circa 1,56 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat graue, kurze Haare, trägt eine Brille und ist mit einer beigen dicken Jacke bekleidet. Außerdem führt sie eine schwarze Handtasche bei sich.

Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /mr, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell