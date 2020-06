Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt unbekannten Geldabheber?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Die Polizei sucht mithilfe von Bildern, die beim Geldabheben in einer Bankfiliale in Langenhagen entstanden sind, nach einem bislang unbekannten Täter. Er steht unter Verdacht mit der Karte einer 84-Jährigen ohne deren Einwilligung insgesamt 1.000 Euro abgehoben zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat die 84-Jährige am 21. Dezember 2019 in einem Einkaufszentrum an der Vahrenwalder Straße Geld abgehoben und ihre Einkäufe erledigt. Auf dem Weg nach Hause waren dann die Einkäufe und ihre Geldbörse aus den in einem Rollator abgestellten Einkaufsbeuteln gefallen. Erst zu Hause bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse mitsamt EC-Karte sowie Bargeld fehlten. Sofort ließ sie ihre EC-Karte sperren.

Dennoch stellte sie im Januar zwei auffällige Geldabhebungen am Automaten einer Bankfiliale in der Walsroder Straße fest. Dabei wurden bereits am 21. Dezember jeweils 500 Euro abgehoben. Offensichtlich kam eine zweite EC-Karte zum Einsatz, die nicht gesperrt war. Da die Frau laut eigenen Angaben die PIN-Nummer zu ihrer EC-Karte nicht im Geldbeutel aufbewahrt, geht sie davon aus, dass die Nummer beim Geldabheben in dem Einkaufszentrum ausgespäht wurde.

Der gesuchte Mann ist von kräftiger Gestalt und hat kurzes graues Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes Basecap mit einem mittigen weißen Schriftzug sowie eine schwarze Lederjacke, auf der ein heller Aufnäher auf dem linken Oberarm prangte. Zudem war er mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Der Kriminaldauerdienst Hannover ermittelt wegen Betrugs in zwei Fällen. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, erhoffen sich die Ermittler mithilfe der Bilder aus der Bankfiliale Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Michael Bertram

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell