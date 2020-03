Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung nach 25-Jährigem

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Stöcken sucht nach dem 25-jährigen Aziz F. Er ist letztmalig am Mittwoch, 04.03.2020, gegen 03:00 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Straße Jädekamp im hannoverschen Stadtteil Stöcken gesehen worden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde Aziz F. von seiner Ehefrau am Mittwochnachmittag als vermisst gemeldet, nachdem er bereits am Vorabend nicht von der Arbeit zu seiner Wohnanschrift in Stöcken zurückgekehrt war. Da bei dem Gesuchten gegenwärtig eine Suizidgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, leitete die Polizei unverzüglich Suchmaßnahmen ein. Dabei kam unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der 25-Jährige ist circa 1,65 Meter groß, hat schwarze, an den Seiten rasierte Haare und eine Tätowierung am Hals. Bekleidet ist er mit schwarzer Arbeitskleidung.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Polizeikommissariat Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3817 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. /boe, now

