POL-H: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Dreizehnjährige

Hannover (ots) - Mit Hilfe eines Fotos sucht die Polizei nach der seit Freitagnachmittag, 07.12.2018, vermissten Sundus K. aus Laatzen.

Das Mädchen war am Freitag nach der Schule nicht in die elterliche Wohnung in Laatzen-Mitte zurückgekehrt. Von Freundinnen wurde sie letztmalig am selben Tag gegen 16:00 Uhr in der Nähe des Leine-Centers gesehen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Sundus K. ist 1,75 Meter groß, schlank, hat dunkle, zum Zopf gebundene Haare und trägt eine braune Brille. Bekleidet ist sie vermutlich mit einem dunkelblauen Winteranorak mit Kapuze und Fellkragen sowie schwarzen Sport-Sneakern. Unter dem Anorak trägt sie eine beige Felljacke.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt das Polizeikommissariat Laatzen unter der Rufnummer 0511 109-4317 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. /now, ahm

