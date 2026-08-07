Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Tödlicher Verkehrsunfall mit Einsatz eines Rettungshubschraubers

Wesel (ots)

Am Freitag, den 07.08.2026, gegen 14.35 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Pkw die Rheinberger Straße aus Richtung Rheinberg in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. Im Anschluss an ein Überholmanöver kam er beim Einscheren, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Der schwerverletzte Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ausgeflogen. In der Klinik erlag der 24-Jährige seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Rheinberger Straße (B510)an den Einmündungen Prinzenstraße, Krummensteg und Nordstraße vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die Sperrung wird gegen 19.00 Uhr aufgehoben. Die Unfallaufnahme wurde durch ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Bochum unterstützt. Zeuge, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Kamp-Lintfort ( Tel.: 02842/9340) zu melden.

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