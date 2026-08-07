Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit zwischen 15:50 Uhr und 16 Uhr drangen am Donnerstag unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße In der Aue ein.

Aufmerksame Zeugen beobachteten zwei tatverdächtige Männer an der Hauseingangstür der Wohnung und verständigten die Polizei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sowohl in einen Schuppen als auch in die Wohnung eingebrochen wurde.

Die Unbekannten gelangten jeweils durch das Aufhebeln der jeweiligen Türen in die Räumlichkeiten.

Beim Erblicken der Zeugen flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Hundestrand Auesee, wo sie zwei Fahrräder aus einem Gebüsch zogen, um mit diesen in gleiche Richtung weiter zu fahren.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Circa 1,70m groß und dunkel gekleidet.

Ob die Unbekannten Beute machten, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 erbeten.

/cd Ref. 260806-1600

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