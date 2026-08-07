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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte stehlen Senior Goldkette - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Zwei unbekannte männliche Tatverdächtige entwendeten am Mittwoch (05.08.) um 16 Uhr einem 90-jährigen Mann aus Moers eine am Hals getragene Goldkette.

Der Moerser befand sich zu diesem Zeitpunkt als Spaziergänger im Bereich des Kreisverkehrs Ernst-Holla-Straße / Homberger Straße.

Die unbekannten Tatverdächtigen hielten mit einem Pkw an und kamen direkt auf den 90- Jährigen zu. Während ein Tatverdächtiger den Senior an den Armen festhielt entwendete der andere die Goldkette, die der Moerser um den Hals trug.

Die Tatverdächtigen flüchteten mit dem Pkw, der nicht näher beschrieben werden kann, in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wem sind die beiden Tatverdächtigen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Pkw geben, mit dem die Tatverdächtigen unterwegs waren?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260806-2251

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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