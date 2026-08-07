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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Falsche Handwerker sind bei Diebstahl aus Wohnung erfolgreich

Dinslaken (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger gab sich am Donnerstagmittag (06.08.) erfolgreich als falscher Handwerker aus.

Unter dem Vorwand, von der Hausverwaltung beauftragt worden zu sein, verschaffte sich der Mann gegen 13 Uhr Zutritt zu einer Wohnung einer über 90 Jahre alten Frau.

Der Mann gab vor, eine Wasserleitung reparieren zu wollen. Während der Mann die Seniorin mit einem Gespräch ablenkte, durchsuchte vermutlich ein Weiterer unbemerkt die Wohnung und entwendete Bargeld und Schmuck.

Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben: Ca. 40-50 Jahre, ca. 180-185 groß, dunkelblond, gelb/orangenes T-Shirt, blaue Jeans Hose.

Die Kriminalpolizei fragt?

Wem ist der Mann am Donnerstagmittag im Bereich Alleestraße, Bärenkampaallee und Duisburger Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem möglichen mitgeführten Fahrzeug des Tatverdächtigen und möglichen weiteren Tatverdächtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 0281-171 0 entgegen.

Die Polizei rät:

   - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die 
     Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen 
     es sich handelt.
   - Holen Sie sich Hilfe von Angehörigen oder anderen 
     Vertrauenspersonen, die Sie unterstützen, damit Sie nicht 
     alleine mit fremden Personen sind.
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt 
     worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der 
     Stadtwerke.
   - Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei 
     Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer 
     heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

/cd Ref. 260807-0242

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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