Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Falsche Handwerker sind bei Diebstahl aus Wohnung erfolgreich

Dinslaken (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger gab sich am Donnerstagmittag (06.08.) erfolgreich als falscher Handwerker aus.

Unter dem Vorwand, von der Hausverwaltung beauftragt worden zu sein, verschaffte sich der Mann gegen 13 Uhr Zutritt zu einer Wohnung einer über 90 Jahre alten Frau.

Der Mann gab vor, eine Wasserleitung reparieren zu wollen. Während der Mann die Seniorin mit einem Gespräch ablenkte, durchsuchte vermutlich ein Weiterer unbemerkt die Wohnung und entwendete Bargeld und Schmuck.

Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben: Ca. 40-50 Jahre, ca. 180-185 groß, dunkelblond, gelb/orangenes T-Shirt, blaue Jeans Hose.

Die Kriminalpolizei fragt?

Wem ist der Mann am Donnerstagmittag im Bereich Alleestraße, Bärenkampaallee und Duisburger Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem möglichen mitgeführten Fahrzeug des Tatverdächtigen und möglichen weiteren Tatverdächtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 0281-171 0 entgegen.

Die Polizei rät:

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt. - Holen Sie sich Hilfe von Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen, die Sie unterstützen, damit Sie nicht alleine mit fremden Personen sind. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

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