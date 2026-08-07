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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Versuchter Raubüberfall auf Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Nacht zum Freitag versuchten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 00:45 Uhr einen Kiosk an der Zwickauer Straße zu überfallen.

Zwei unbekannte Männer näherten sich zunächst auf je einem E-Scooter aus Richtung Donaustraße kommend dem Kiosk. Ein 31- jähriger Mitarbeiter aus Moers befand sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Kiosk und erkannte, dass einer der Tatverdächtigen eine Schusswaffe in der Hand hielt.

Vor dem Kiosk forderte der Unbekannte den Einlass in den Kiosk und die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse, was der Mitarbeiter verneinte.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Unbekannten und dem Mitarbeiter des Kiosks, bei dem einer der Tatverdächtigen mindestens ein Mal mit der Schusswaffe in die Luft schoss. Der andere Tatverdächtige setzte ein Pfefferspray ein. Der 31- Jährige erlitt leichte Verletzungen durch die körperliche Auseinandersetzung und den Einsatz des Pfeffersprays.

Die Tür des Kiosks wurde beschädigt. Ein Betreten des Kiosks gelang den Tatverdächtigen nicht. Die Männer flüchteten ohne Beute mit jeweils einem E-Scooter in Richtung Jahnstraße/ Moselstraße.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Ca. 20-30 Jahre alt, schlank, schwarz gekleidet, mit schwarzer Gesichtsvermummung und Kapuze.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 in Verbindung zu setzen.

/cd Ref. 260807-0242

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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