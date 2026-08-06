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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Ein schwer verletzter Radfahrer nach Kollision mit Pkw

Hamminkeln (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bocholter Straße in Höhe der Straße Schultenstegge. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Ein 38- jähriger Mann aus Mandelbachtal befuhr mit seinem Rennrad die Straße Schultenstegge und beabsichtigte bisherigen Erkenntnissen zufolge die Kreuzung zur Bocholter Straße geradeaus in Fahrtrichtung Lankernbruck zu passieren.

Hierbei stieß er mit einem für ihn von links aus Dingden kommenden, auf der Bocholter Straße in Richtung Bocholt fahrenden Pkw einer 39- jährigen Frau aus Wesel zusammen.

Der 38- Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Neben einem Rettungswagen, der die Versorgung vor Ort übernahm, brachte den Mann ein hinzugezogener Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik.

Die Bocholter Straße wurde zwischen der Straße Schultenstegge und dem Kreisverkehr Bocholter Str./ Hüttemannstr./ Rheder Str. gesperrt und jeweils abgeleitet.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen unterstützte die Unfallaufnahme vor Ort.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt und dauern derzeit an.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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