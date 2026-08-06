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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrskommissariat sucht flüchtigen Fußgänger nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Dinslaken (ots)

Am 05.08.2026, um 11:00 Uhr, kam es an der Einmündung Schloßstraße / Bachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger.

Der 67-Jährige Radfahrer aus Dinslaken befuhr den Radweg der Schloßstraße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Ein unbekannter Fußgänger überquerte die Schloßstraße von der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung des Radfahrers und querte diesen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß und beide stürzten. Der Fußgänger entfernte sich daraufhin unvermittelt von der Örtlichkeit in Richtung Innenstadt ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen.

Der Radfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Der unbekannte Fußgänger kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 70-80 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Mütze, blau kariertes Hemd, graue Hose, schwarze Schuhe.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat fragt: Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Fußgänger geben? Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260805-1133

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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