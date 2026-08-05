Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in Golfclub

Polizei sucht Hinweise

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte Täter sind heute Nacht in ein Clubhaus und eine Gaststätte eines Golfclubs am Bergschenweg eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen dem 04.08.2026, 21:30 Uhr, und dem 05.08.2026, 05:00 Uhr.

Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in das Clubhaus. Im Gebäude durchsuchten sie teilweise die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Täter drangen auch in das Nachbargebäude ein, in dem ein Restaurant untergebracht ist. Auch hier durchsuchten sie die Räume.

Auf dem Gelände, in einer Sandgrube, lag auch ein Golfcart auf der Seite. An dem Fahrzeug entfernten die Täter gewaltsam das Zündschloss.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260805-0635

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