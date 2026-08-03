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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg/Duisburg: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve Zweigstelle Moers und der Polizei Duisburg: Mordkommission ermittelt nach Angriff beim Schützenfest

Rheinberg (ots)

Zeugen verständigten am Samstagabend (1. August, 21:55 Uhr) die Polizei, weil ein Unbekannter mit einem Messer während eines Schützenfestes im Bereich Außenwall/Orsoyer Straße einen 28-Jährigen angriff und mit zwei weiteren Personen die Flucht in Richtung eines Kreisverkehrs (Moerser Straße/Orsoyer Straße) ergriff.

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Die Polizisten nahmen vor Ort die Anzeige auf, befragten Zeuginnen und Zeugen und stellten das mutmaßliche Tatmittel sicher.

Zeugen schilderten, dass der 28-Jährige zuvor mit drei Personen einen Konflikt gehabt habe und, dass insgesamt drei Personen an der Tat beteiligt gewesen sein sollen.

Die Staatsanwaltschaft Kleve Zweigstelle Moers wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt, woraufhin bei der Polizei Duisburg eine Mordkommission eingerichtet wurde. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat oder der Motivlage machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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