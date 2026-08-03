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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung an Sattelaufliegern

Moers (ots)

In der Nacht zum Montag (03.08.) gegen 02:20 Uhr meldete ein Zeuge den Brand von zwei Sattelaufliegern auf einem Firmengelände an der Straße Pferdsweide.

Bei den Sattelaufliegern handelt es sich um Aufbauten mit Gastank, die nicht gefüllt waren.

Die hinzugezogenen Feuerwehr löschte den Brand. Dennoch brannten beide Sattelauflieger vollständig aus.

Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Brandstiftung gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden derzeit durch die Kriminalpolizei geführt und dauern in diesem Zusammenhang an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.

/cd Ref. 260803-0423

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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