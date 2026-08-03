PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Marl/Haltern am See/ Duisburg: Drogenplantagen entdeckt - Männer in U-Haft

Marl/Haltern am See/ Duisburg (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat am Donnerstag (30. Juli) mehrere Wohnungen und Gewerbehallen in Marl, Haltern am See und Duisburg durchsucht - dabei entdeckten die Einsatzkräfte zwei Drogenplantagen. Außerdem nahmen sie vier Männer im Alter von 25 bis 66 Jahren fest.

Der Tatvorwurf: bandenmäßiger Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis in nicht geringer Menge. Die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Recklinghausen führen die umfangreichen Ermittlungen. An der Bergstraße in Marl stellten die Polizistinnen und Polizisten eine Cannabisplantage fest. Außerdem konnten sie zwei Tatverdächtige vor Ort stellen und festnehmen. Die Männer sind 25 und 31 Jahre alt und kommen aus Tunesien. In der Halle lagerten außerdem eine größere Menge Chemikalien und typische Geräte, die mutmaßlich zur Herstellung von Betäubungsmitteln genutzt werden. Mit Unterstützung der Feuerwehr und einer Fachfirma werden die Fässer und Kanister nach der Beweissicherung entsorgt. Die Maßnahmen dauern an. Auch in Haltern am See konnte die Polizei eine größere Cannabisplantage in einem Firmengebäude am Münsterknapp entdecken. Ein 31-Jähriger Albaner wurde festgenommen. In Duisburg stellte die Polizei in zwei Wohnungen weitere Beweismittel - unter anderem Handys- sicher. Die Polizei Wesel nahm in Duisburg einen weiteren Mann (66-Jähriger aus Deutschland) fest - er steht mit dem Ermittlungsverfahren im Kreis Recklinghausen in Verbindung. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.

Heute wurden die drei Beschuldigten am Amtsgericht Essen vorgeführt. Für alle drei wurden antragsgemäß Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Einsatz am Donnerstagmorgen waren neben der Bereitschaftspolizei Recklinghausen auch zwei Diensthunde und das LKW NRW im Einsatz.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 09:48

    POL-WES: Moers - Polizei stoppt Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war

    Moers (ots) - Die Polizei hat am Freitagabend gegen 22:00 Uhr einen 30-jährigen Mann in einem Wagen gestoppt, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Den Beamten war das Auto (Audi Q7) auf der Wilhelm-Schroeder-Straße aufgefallen, als das Fahrzeug das Rotlicht einer Ampel missachtete. Der 30-Jährige fuhr mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 08:34

    POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Kleinkraftradfahrer verletzt sich nach Kollision mit Wild schwer

    Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Sonntagabend (02.08.) gegen 22:20 Uhr erlitt ein Kleinkraftradfahrer nach einer Kollision mit einem Reh auf der Geldernsche Straße schwere Verletzungen. Ein 41- jähriger Mann aus Kleve befuhr die Geldernsche Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. Kurz vor der Einmündung Vluynbuscher Straße überquerte ein Reh aus dem angrenzenden ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 08:33

    POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Inbrandsetzung eines Baggers

    Rheinberg (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag (30.07.), 16 Uhr und Freitag (31.07.), 06:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen Bagger, der auf einer Baustelle an der Alpener Straße abgestellt war. Die Baustelle befindet sich am Bahnübergang Rheinberg Millingen. Die Straße ist derzeit für den Verkehr gesperrt und lediglich für Fußgänger überquerbar. Im Tatzeitraum entwendeten die Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren