Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei stoppt Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war

Moers (ots)

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 22:00 Uhr einen 30-jährigen Mann in einem Wagen gestoppt, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Den Beamten war das Auto (Audi Q7) auf der Wilhelm-Schroeder-Straße aufgefallen, als das Fahrzeug das Rotlicht einer Ampel missachtete. Der 30-Jährige fuhr mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit über weitere innerstädtische Straßen: Klever Straße, Essenberger Straße, Augustastraße.

Dabei scherte er zum Überholen mehrfach in den Gegenverkehr aus und missachtete das Rotlicht von Ampeln. Am Kreisverkehr Höhe Augustastraße konnten die Beamten den Mann stoppen. Neben dem 30-Jährigen saßen im Auto noch drei Kinder/Jugendliche im Alter von neun, zehn und 15 Jahren.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dem Mann wurde bis auf Weiteres das Führen von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Ebenfalls wurde ein Bericht an die Straßenverkehrsbehörde des Kreises geschickt.

BH/

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