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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter Täter schlägt 16-Jährige ins Gesicht
Polizei sucht Tatverdächtigen per Öffentlichkeitsfahndung

Moers (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem unbekannten Täter, der im Januar dieses Jahres eine 16-jährige Schülerin geschlagen haben soll.

Die Geschädigte befand sich mit drei Freundinnen in einem Linienbus auf dem Weg in die Moerser Innenstadt. Aus einer Gruppe Jugendlicher wurde sie im Bus beleidigt und bespuckt. Der Busfahrer schritt ein.

Nach Verlassen des Busses an der Haltestelle Augustastraße schlug einer der Jugendlichen aus der Gruppe dem Mädchen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die 16-Jährige stürzte rückwärts zu Boden und war kurzzeitig bewusstlos.

Ein Richter des Amtsgerichts Moers hat nun zwei Fotos aus der Überwachungskamera des Busses für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Bilder von der gesuchten Person gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/211423

Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, ca. 170-175 cm groß, geschätztes Alter ca. 14-16 Jahre, er trug eine dunkle Hose, eine graue Kapuzenjacke, eine schwarze Daunenjacke und ein Cap.

Die Polizei interessiert sich vor allem dafür, wo sich der Täter derzeit aufhält. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171-0.

BH/260102-2153

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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