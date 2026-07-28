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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Imbiss

Dinslaken (ots)

In der Nacht zum Montag (27.07.) drangen Unbekannte gegen 01:40 Uhr in einen Imbiss an der Duisburger Straße ein.

Die verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters unbefugt Zutritt ins Innere.

Dort durchsuchten sie sämtliche Schubladen. Aus der Kasse entwendeten die Unbekannten Bargeld.

Wer hat zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf Tatverdächtige geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 260727-1530

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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