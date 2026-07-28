Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unbekannte stehlen Kupferkabel - Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (26.07.), 16:30 Uhr bis Montag (27.07.), 07:20 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter Kupferkabel von einem Firmengelände an der Straße Trajanring.

Die Täter hebelten zunächst ein Zufahrtstor auf und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten sie insgesamt 10 Kabeltrommeln mit Kupferkabel, die sowohl in einer Fabrikationshalle als auch davor abgestellt waren.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, diese bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-9340 zu melden.

Insbesondere sind Beobachtungen zu auffälligen Fahrzeugen von Interesse.

/cd Ref. 260727-1233

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