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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter bricht in Lebensmittelgeschäft ein - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags (27.07.) verschaffte sich gegen 04:50 Uhr ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Lebensmittelgeschäft an der Moselstraße.

Der Unbekannte drang über ein Oberlichtfenster im Eingangsbereich in den Einkaufsmarkt. Im Inneren hebelte er eine Kasse auf und erbeutete Bargeld.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 zu melden.

/cd Ref. 260727-0900

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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