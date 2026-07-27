Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und der Kreispolizeibehörde Wesel - Festnahme nach Diebstahl von Kupferkabeln

Rheinberg (ots)

Ein 28- jähriger Mann steht im Verdacht, am Samstagvormittag Kupferkabel von einer Baustelle an einem Bahnübergang an der Alpener Straße abgetrennt und zum Abtransport bereit gelegt zu haben.

Durch Zeugen, die die Polizei informierten, konnte der Mann in einem Gebüsch aufgefunden und vorläufig festgenommen werden.

Zeugen fiel zunächst eine Tasche auf, die an der Alpener Straße in einem Grünstreifen mit diversen Kupferkabeln und Werkzeugen bestückt, abgestellt war.

Eingesetzte Polizeibeamte, die das Umfeld absuchten, fanden in einem Gebüsch zudem ein hochwertiges Fahrrad und im Weiteren in unmittelbarer Nähe den 28- jährigen Mann, der sich dort hinter einem Baum versteckt hielt.

Der Mann wurde zunächst überprüft. Im Rahmen seiner Personalienfeststellung fanden die Beamten Aufbruchwerkzeug und Betäubungsmittel, die der Mann mit sich führte. Neben dem Kabel in der gemeldeten Tasche, konnten an der Baustelle noch viele weitere abgetrennte Kupferkabel und ein Rucksack mit Werkzeug aufgefunden werden.

Aufgrund der Gesamtumstände erfolgte die Festnahme des 28- jährigen Mannes, der ohne festen Wohnsitz ist. Dieser ist einschlägig in Erscheinung getreten.

Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen. Dieser wurde unter den Auflagen, einen festen Wohnsitz zu nehmen und dreimal pro Woche bei der Polizei vorstellig zu werden, außer Vollzug gesetzt.

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