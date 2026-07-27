Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrskontrolle zur Bekämpfung von Drogen- und Alkoholmissbrauch im Straßenverkehr

Moers (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel hat am Donnerstag eine Kontrolle zur Bekämpfung von Drogen- und Alkoholmissbrauch im Straßenverkehr durchgeführt.

Die Kontrollstelle war auf einem Parkplatz an der Filder Straße aufgebaut. Die Polizei hat in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr insgesamt 188 Fahrzeuge kontrolliert.

Einige Autofahrerinnen und Autofahrer waren so auffällig unterwegs, dass die Polizei neun Atemalkohol- und 18 Drogenvortests durchgeführt hat. In fünf Fällen wurde den Verkehrsteilnehmern von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Daneben hat die Polizei unter anderem noch weitere Vergehen feststellen können. In einem Fall war ein Verkehrsteilnehmer mit einer gefälschten Umweltplakette unterwegs, es gab mehrere Verstöße gegen die Gurtpflicht und das Handyverbot am Steuer. In fünf Fällen war die Ladung am Fahrzeug nicht richtig gesichert.

BH/

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