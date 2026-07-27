Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen- Diebstahl von Dieselkraftstoff von Baustelle

Alpen (ots)

In der Zeit von Samstag (25.07.), 19 Uhr bis Sonntag (26.07.), 10 Uhr stahlen unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem Kühlaggregat einer Baustelle an der Straße Unterheide.

Die Unbekannten entwendeten den Kraftstoff aus einem dieselbetriebenen Wasseraggregat, welches auf einem Feld abgestellt war.

Neben 500 Liter Dieselkraftstoff entwendeten die Täter insgesamt fünf Videokameras einer umliegenden Videoüberwachungsanlage.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Täter oder dessen Fahrzeug geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260726-1200

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