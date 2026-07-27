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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Diebstahl von Kupferkabeln

Wesel (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag (24.07.), 14 Uhr und Sonntag (26.07.), 13:10 Uhr Kupferkabel von einem stillgelegte Industriegelände an der Delogstraße entwendet.

Derzeit ist nicht bekannt wie viel Beute die Täter machten.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere Fahrzeuge, die zum Transport von Kupferkabeln geeignet sind, sind für die Ermittler von Bedeutung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260726-1405

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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