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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte Täter beschädigen BoP
Polizei sucht Hinweise

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 13:00 Uhr, bis Freitag, 08:00 Uhr, einen mobilen Blitzer ohne Personal (BoP) beschädigt.

Das Gerät der Stadt Kamp-Lintfort stand zu diesem Zeitpunkt auf der Mühlenstraße in Höhe der Hausnummer 231.

Die Täter haben die Scheiben des BoP mit Gewalt beschädigt.

Möglicherweise wurden sie dabei beobachtet. Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 934-0.

BH/260724-0957

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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