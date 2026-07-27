Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 46-jähriger Mann bricht in Schule ein

Polizei kann den Mann vorläufig festnehmen

Wesel (ots)

Ein 46-jähriger Mann ist am Freitag (24.07.) gegen 05:00 Uhr in ein Schulgebäude am Barthel-Bruyn-Weg eingebrochen.

Er verschaffte sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster. Im Umfeld des Einstiegs fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Ob etwas aus dem Gebäude gestohlen wurde, ist noch unklar.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnten die Polizeibeamten den Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes, der keinen festen Wohnsitz hat, stellten die Polizisten Amphetamine sicher.

Darüber hinaus lag gegen den Mann bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen schweren Diebstahls vor.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell