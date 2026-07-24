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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Festnahme nach Gewerbsmäßigem Bandendiebstahl

Dinslaken (ots)

Eine 19- jährige Frau steht im Verdacht in mehreren Geschäften eines Einkaufszentrums an der Saarstraße Diebstähle begangen zu haben.

Die 19- Jährige betrat am Donnerstagnachmittag mit ihrer 11- jährigen Schwester insgesamt mindestens fünf Geschäfte.

In einem dortigen Schuhgeschäft fielen einer Verkäuferin zunächst die beiden Schwestern auf. Nachdem diese das Geschäft bereits verlassen hatten, konnte die Mitarbeiterin des Geschäfts den Diebstahl von Schuhen aus dem Geschäft durch die beiden Schwestern feststellen.

Im weiteren Verlauf konnten die 19- und die 11- Jährige durch den verständigten Sicherheitsdienst gegen 14:30 Uhr in dem Einkaufszentrum angetroffen werden.

Sie führten diverse Artikel, u. a. die unbezahlten Schuhe aus dem Schuhgeschäft mit sich. Für die anderen Gegenstände konnten sie keinen Bezahlnachweis erbringen.

Weitere Nachforschungen ergaben, dass die mitgeführten Gegenstände aus verschiedenen Drogeriegeschäften des Einkaufszentrums entwendet wurden.

Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen die 19- Jährige vorläufig fest. Sie ist einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem lag gegen sie ein Haftbefehl vor, der unmittelbar vollstreckt wurde.

Die 11- Jährige, die wie ihre Schwester aus Duisburg kommt, wurde an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die zugeordneten Gegenstände konnten an die rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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