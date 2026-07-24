Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raubüberfall auf eine Tankstelle

Voerde (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:40 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle an der Bahnhofstraße und forderte den 58- jährigen Kassierer aus Voerde auf, Bargeld aus der Kasse herauszugeben.

Hierbei hielt der Unbekannte einen für den Kassierer nicht genau erkennbaren Gegenstand vor, die er unter seiner Kleidung versteckt hielt.

Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß aus der Tankstelle in Richtung Ostlandstraße und Steinstraße.

Zeugen beschreiben den Mann wie folgt:

Ca. 180-185 cm groß, ca. 20-28 Jahre alt, schlanke, sportliche Statur, kurze, dunkelblonde Haare, schwarze Cap, schwarze Sonnenbrille, hellblauer Einweg-OP-Mund-Nasen-Schutz, Hoodie/Sweater der Marke Adidas, blaue Jeanshose, weiße Sneaker.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen der Mann, der seine Flucht in normalem Schritttempo ergriff, zur Tatzeit aufgefallen ist und die Angaben zu seiner Person machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260723-1500

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