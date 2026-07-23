Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Hamminkeln (ots)

Am heutigen Tag kam es in Hamminkeln auf der Bocholter Straße gegen 16:08 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Motorradfahrerin.

Eine 21-jährige Frau aus Bocholt befuhr mit ihrem Motorrad die Bocholter Straße aus Fahrtrichtung Dingden kommend in Richtung Bocholt. Eine Personengruppe Radfahrer wollte zeitgleich die Bocholter Straße vom Gelände einer Tankstelle aus überqueren, um auf den gegenüberliegenden Fahrradweg zu gelangen. Ein 64-jähriger Mann aus Hamminkeln überquerte die Fahrbahn mit seinem Fahrrad als Letzter.

Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeugführer, wobei beide zu Fall kamen. Die zwei Unfallbeteiligten wurden durch den Sturz schwer verletzt. Die Motorradfahrerin wurde mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber dem Universitätsklinikum Düsseldorf zugeführt. Der Fahrradfahrer wurde durch einen Rettungswagen dem evangelischen Krankhaus Duisburg-Nord zugeführt. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen.

Polizeibeamte sperrten die Bocholter Straße im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme.

Nach stationärer Aufnahme im Krankenhaus konnte für beide Personen eine lebensgefährliche Verletzung ausgeschlossen werden.

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