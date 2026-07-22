Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht 46-jährigen Mann

Foto des Vermissten

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Moers (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem vermissten 46-jährigen Mann aus Moers.

Er ist seit heute Morgen (22.07.) in seiner Wohnung im Ortsteil Vennikel zum letzten Mal gesehen worden.

Der Gesuchte ist 182 cm groß, hat kurze dunkle Haare, einen dunklen Hautton, er ist dünn und trägt eine Brille.

Er ist mit einem blauen Ford Ka mit Duisburger Kennzeichen unterwegs.

Wer Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten geben kann, meldet sich bitte unter dem Polizeinotruf 110.

BH/

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