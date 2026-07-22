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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Drei Personen nach Autounfall verletzt
Wagen lag bei Eintreffen der Polizei auf der Seite

Dinslaken (ots)

Bei einem Autounfall sind gestern um 23:10 Uhr an der Kreuzung Brinkstraße/Oberhausener Straße drei Personen verletzt worden. Als die Polizei vor Ort eintraf, lag der Wagen auf der Seite.

Ein 19-jähriger Mann aus Oberhausen fuhr mit einem Auto die Oberhausener Straße entlang. Er kam aus Fahrtrichtung Dinslaken und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links auf die Brinkstraße in Richtung Oberhausen abzubiegen.

Beim Abbiegevorgang verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW schleuderte über die Brinkstraße, kam von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite.

Der Wagen war mit zwei weiteren Personen besetzt: Dabei handelt es sich um eine 16-jährige und eine 17-jährige Jugendliche aus Oberhausen.

Alle drei Personen kamen zur Beobachtung in Krankenhäuser. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die Polizei stellte Fahrzeug, Handy und Führerschein des 19-Jährigen sicher. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei Essen unterstützte vor Ort.

Die Brinkstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 04:00 Uhr komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260721-2315

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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