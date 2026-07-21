Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Drei Personen nach Unfall leicht verletzt

Hamminkeln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hamminkelner Straße Ecke Horster Weg sind heute Vormittag um 11:00 Uhr drei Personen leicht verletzt worden.

Eine 71-jährige Frau aus Hamminkeln war mit einem Auto auf der Hamminkelner Straße in Richtung Hamminkeln unterwegs. Sie beabsichtigte einen Mähdrescher zu überholen.

Während des Überholvorgangs kam ihr ein 59-jähriger Mann aus Gelsenkirchen mit einem Pkw entgegen. Es kam zum Zusammenstoß.

Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hamminkelner Straße im Bereich des Unfalls komplett gesperrt.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell