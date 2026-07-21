Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Fahrer eines roten Wagens

Kamp-Lintfort (ots)

Am 20.07.2026, gegen 16:00 Uhr, war ein 16-jähriger Kamp-Lintforter mit seinem Fahrrad unterwegs auf der Konradstraße in Richtung Innenstadt.

In Höhe der Einmündung Konradstr. / Holunderweg (Spielstraße) kam dann ein roter Wagen aus dem Holunderweg herausgefahren und kollidierte mit dem von links kommenden 16-Jährigen.

Er stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt.

Der Mann im Auto ist 20-25 Jahre alt und hatte kurze, blonde Haare. Bei dem Auto handelt es sich um einen roten Pkw, möglicherweise ein älteres Model.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Autofahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/260720-1910

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