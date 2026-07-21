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POL-WES: Wesel - Weseler Esel sucht seinen Besitzer

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Wesel (ots)

Am Sonntagvormittag meldeten Zeugen eine für Wesel typische Eselstatue liegend auf dem Spielplatz an der Drüner Straße/ Färberskamp.

Bei dem Esel handelt es sich um ein lebensgroße (ca. 180cm), etwa 20kg schwere Statue aus Hartplastik mit grauem Anstrich. Ein Ohr war zum Zeitpunkt des Auffindens abgebrochen.

Zeugen konnten angeben, dass der Esel in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag dort abgelegt worden sein muss.

Er wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Bislang geht die Kriminalpolizei von einem Diebstahl mit Sachbeschädigung aus und sucht den Besitzer des Esels.

Wer sachdienliche Angaben zur Herkunft machen oder Hinweise auf jene geben kann, die den Esel entwendet haben, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0.

/cd Ref. 260719-1025

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