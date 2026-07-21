PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Weseler Esel sucht seinen Besitzer

POL-WES: Wesel - Weseler Esel sucht seinen Besitzer
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Wesel (ots)

Am Sonntagvormittag meldeten Zeugen eine für Wesel typische Eselstatue liegend auf dem Spielplatz an der Drüner Straße/ Färberskamp.

Bei dem Esel handelt es sich um ein lebensgroße (ca. 180cm), etwa 20kg schwere Statue aus Hartplastik mit grauem Anstrich. Ein Ohr war zum Zeitpunkt des Auffindens abgebrochen.

Zeugen konnten angeben, dass der Esel in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag dort abgelegt worden sein muss.

Er wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Bislang geht die Kriminalpolizei von einem Diebstahl mit Sachbeschädigung aus und sucht den Besitzer des Esels.

Wer sachdienliche Angaben zur Herkunft machen oder Hinweise auf jene geben kann, die den Esel entwendet haben, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0.

/cd Ref. 260719-1025

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren