Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 19- Jähriger wird bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Polizei sucht Unfallzeugen

Wesel (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Pkw, der die Straße Bergerfurth in Richtung Wesel befuhr, von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Hierbei zog sich der 19- jährige Mann aus Wesel schwere Verletzungen zu.

Der Weseler war allein mit seinem Pkw unterwegs und kam in einer Kurve kurz vor der Kreuzung Böckersche Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Zur ärztlichen Versorgung des Verletzten wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert, der im weiteren Verlauf jedoch nicht zum Einsatz kam.

Ein Rettungswagen brachte den 19- Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht mehr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten eingesetzte Polizeibeamte die Straße (L7) zeitweise vollständig.

Ein spezialisierte Unfallaufnahmeteam aus Kleve unterstütze die Unfallaufnahme vor Ort.

Das zuständige Verkehrskommissariat such Zeugen, die das Fahrzeug vor dem Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

CD/260720-1740

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