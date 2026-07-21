POL-WES: Kamp-Lintfort - 66-jähriger Autofahrer nach Unfall gestorben
Nachtragsmeldung
Kamp-Lintfort (ots)
Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagmorgen auf der Rheinberger Straße (B510) insgesamt drei Personen schwer verletzt worden.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6316694
Der 25-jährige Fahrer eines Transporters und ein 66-jährigen PKW-Fahrer waren bei dem Unfall mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen.
Der schwerstverletzte 66-jährige Rheinberger ist am Wochenende in einem Duisburger Krankenhaus verstorben.
Der 25-jährige Fahrer des Transporters und ein durch Trümmerteile verletzter Radfahrer liegen noch im Krankenhaus. Für sie besteht keine Lebensgefahr.
BH/
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