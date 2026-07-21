Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Sperrung der B 473 nach Brand eines Sattelzugaufliegers

Hamminkeln (ots)

Am Montagnachmittag (21.07.) geriet gegen 15:40 Uhr der Auflieger einer niederländischen Sattelzugmaschine in Brand.

Das Fahrzeug befuhr zu diesem Zeitpunkt die B473 von Bocholt kommend in Richtung Hamminkeln. Während der Fahrt bemerkte der Lkw-Fahrer einen Brand auf dem mit Altbatterien beladenen Auflieger und hielt das Gespann in einer Haltebucht an.

Die hinzugezogene Feuerwehr löschte den Brand. Polizeibeamte sperrten die B473 bis kurz nach 17 Uhr für die Dauer der Löscharbeiten zwischen der B67 und der Hüttemannstraße in beide Richtungen.

Der Auflieger wurde abgeschleppt.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell