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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht mit Foto nach Tatverdächtigem

Wesel (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der im Verdacht steht, aus einem Auto an der Raesfelder Straße mehrere Gegenstände gestohlen zu haben: darunter eine Powerbank, eine Tankkarte und Bargeld in Scheinen und Münzen.

Die Tatzeit liegt zwischen dem 02.02.2026 und dem 03.02.2026.

Möglicherweise kommt der Mann auch für weitere Taten in Wesel in Frage. Zudem gibt es Hinweise auf einen zweiten unbekannten Tatverdächtigen, von dem jedoch kein geeignetes Bildmaterial vorliegt.

Ein Richter hat das Foto zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Das Foto und weitere Infos gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/209941

Die Polizei bittet um Hinweise zur gesuchten Person und deren aktuellem Aufenthaltsort. Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281/107-0.

BH/260203-1115

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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